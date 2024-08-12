وزيرة الداخلية البريطانية تحذر من تجدد أعمال الشغب

كتبت : رباب فتحى

حذرت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، من تجدد أعمال الشغب في الشوارع، وقالت : " نحذر مثيري الشغب المحتملين من أن الشوارع سوف تغمرها الشرطة هذا الأسبوع" .

وتعهدت الوزيرة ـ في مقال لها بصحيفة التيلجراف البريطانية اليوم الإثنين ـ باستعادة ثقة الجمهور في القانون، مضيفة أن أعمال الشغب تظهر أن المملكة المتحدة فقدت احترامها للشرطة .

وتابعت الوزيرة : "إن النهج المتساهل في التعامل مع العدالة أدى إلى شعور الكثير من المواطنين بأن الجريمة ليس لها عواقب"، واصفة أعمال الشغب التي اندلعت في مختلف المدن والبلدات البريطانية بأنها "محاولة مخزية للاعتداء على سيادة القانون نفسها".

وأضافت: "لست مستعدة للتسامح مع الإساءة الوقحة والازدراء الذي شعرت أقلية بأنها قادرة على إظهاره تجاه رجالنا ونسائنا في الزي الرسمي، أو عدم احترام القانون والنظام الذي سُمح له بالتنامي في السنوات الأخيرة" .

وقالت : " إنه بالإضافة إلى معاقبة المسؤولين عن الاضطرابات العنيفة في الأسبوعين الماضيين، يجب علينا اتخاذ إجراءات لاستعادة الاحترام للشرطة واحترام القانون ومن السلوكيات المعادية للمجتمع إلى العنف الخطير، وقد يشعر المواطنون في كثير من الأحيان وكأن الجريمة لا عقاب لها، إذ سُمح بانخفاض معدلات التهم وتزايد تأخير المحاكم.. يجب أن يتغير هذا".

وتابعت كوبر: "هناك الكثير من إعادة البناء التي يتعين القيام بها في مجتمعاتنا بعد الأضرار التي لحقت بها خلال الأسبوعين الماضيين، لكن احترام الشرطة، واحترام القانون، واحترام بعضنا البعض، هذا هو المكان الذي يجب أن نبدأ منه".