اليوم السابع
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وزيرة التنمية المحلية تستقبل اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:47 م
وزيرة التنمية المحلية تستقبل اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق وزيرة التنمية المحلية خلال لقاء اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق
كتب على عبد الرحمن

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استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفى بداية اللقاء أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها البالغة بزيارة اللواء عادل لبيب لمقر الوزارة ، فهو صاحب خبرات وتجارب متميزة فى العمل المحلى خلال توليه مسئولية وزارة التنمية المحلية وعمله كمحافظ لقنا والبحيرة والإسكندرية.


وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللواء عادل لبيب حقق العديد من النجاحات والإنجازات فى كافة المناصب التى تولاها فى الإدارة المحلية و لدية تجربة فريدة فى العمل والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المحافظات التى عمل بها وعلى رأسها ملف النظافة وتوفير فرص العمل والمشاركة المجتمعية لدعم جهود الدولة فى العديد من الملفات ، كما استطاع كسب ثقة وحب جميع الفئات بتلك المحافظات.


ومن جانبه حرص اللواء عادل لبيب على تقديم التهنئة للدكتورة منال عوض على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوليها مسئولية وزارة التنمية المحلية فى الحكومة الجديدة كأول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ الوزارة.







وزيرة التنمية المحلية

منال عوض

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق

التنمية المحلية

اخبار مصر




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