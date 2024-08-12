اليوم السابع
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والد بلال مدحت بعد دخوله قائمة أوائل الثانوية: "كان واثق إن ربنا هايراضيه"

الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:13 م
والد بلال مدحت بعد دخوله قائمة أوائل الثانوية: "كان واثق إن ربنا هايراضيه" نتيجة الثانوية العامة 2024
كتبت إسراء بدر

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أعرب والد الطالب بلال مدحت بمدرسة المنصورة الثانوية بنين عن فرحته العارمة بعد دخول نجله قائمة الأوائل على الثانوية العامة شعبة علمى علوم حيث احتل المركز السادس مكرر، بعد إضافة درجتين الفيزياء، قائلا "كان واثق إن ربنا هايراضيه"

وأكد خلال تصريحه لـ"اليوم السابع" أن نجله كان سعيدا بالنتيجة فى بداية الأمر ولكنه كان يتمنى أن يكون ضمن قائمة الأوائل خاصة أنه كان يؤكد طوال الوقت على إجابته الصحيحة بمادة الفيزياء وفور إعلان وزارة التربية والتعليم عن إضافة درجتين تحمس وانتظر أن يرى اسمه فى قائمة الأوائل وقد كان فتضاعفت فرحته وتعالت الزغاريد فى المنزل.







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درجتين سؤال الفيزياء

درجتين زيادة

زيادة درجات الفيزياء

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