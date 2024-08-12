هل الحول علامة على الإصابة بسرطان العين عند الأطفال؟

كتبت فاطمة خليل

الحول هو عدم محاذاة العينين ويمكن أن يكون علامة مبكرة على ورم الشبكية، وهو سرطان نادر في العين عند الأطفال، وبحسب الأطباء قد يتسبب الحول في دوران العينين للداخل أو للخارج، لأعلى أو لأسفل، وهو موجود في ما لا يقل عن 20% من الأطفال المصابين بورم الشبكية، بحسب موقع "تايمز ناو".

ويمكن أن يحدث ورم الشبكية في إحدى العينين أو كلتيهما، يشتبه الخبراء في حدوثه بسبب خلل في الخلايا الشبكية الصغيرة النامية.

يحدث التشخيص قبل سن ثلاث سنوات في 4 من أصل 5 حالات وفي حالات نادرة، يمكن للبالغين أيضًا تطوير الحالة بعد توقف في التطور المبكر للورم.

كيف يسبب ورم الشبكية الحول في العينين؟

في الأطفال المصابين بورم الشبكية، بمجرد أن يتداخل الورم في العين مع رؤيتهم، يمكن أن يتسبب هذا في تحول العين أو انحرافها وقال الأطباء في أغلب الأحيان، يصف الآباء رؤية الحول قبل فترة طويلة من ظهور حدقة العين البيضاء.

من الناحية المثالية، يجب أن تكون كلتا العينين بنفس الحجم وتتحركان معًا عندما ينظر الطفل إلى شيء ما. ومع ذلك، عندما يركز الطفل على شيء ما وإذا تقاطع خط الرؤية من كل عين مع خط الرؤية من الأخرى - فإن هذا يسبب الحول.

علامات وأعراض ورم الشبكية، بخلاف الحول

في حين يحدث ورم الشبكية عادة عند الأطفال قبل أن يتمكنوا من التحدث، يمكن لبعض العلامات والأعراض الأخرى أن تشير إلى تطوره، بما في ذلك:

-عيون تواجه صعوبة في متابعة الحركة أو لا تتبعها على الإطلاق

-ألم العين

-عيون متضخمة ومنتفخة

-دم في الحجرة الأمامية للعين

-عدوى وتورم والتهاب في العينين

كيف تعتني بصحة عيون أطفالك؟

على الرغم من أن ورم الشبكية يحدث بسبب خلل في الحمض النووي، إلا أن الوالدين بحاجة إلى رعاية عيون أطفالهم، وهناك بعض الطرق التي يمكنك القيام بها بذلك:

فحوصات العين المنتظمة

يجب فحص عيون كل طفل من قبل طبيب عيون بمجرد بدء الذهاب إلى المدرسة لتشخيص أي مشكلة.

تتضمن العلامات المبكرة التي تستدعي إجراء فحص لخطأ الانكسار الخلط بين الأشياء أو الأرقام المتشابهة المظهر التي تقترب من الجسم أو السبورة للقراءة، وضغط العينين لرؤية أفضل.

إن أي قدر من وقت الشاشة غير آمن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة إلى سنتين، لذا اقتصر على مكالمات الفيديو فقط عند الضرورة.

إبعاد المواد الكيميائية والأشياء الحادة

تأكد من تخزين المواد الكيميائية والأشياء الحادة بعيدًا عن متناول الأطفال يمكن أن تشكل هذه العناصر مخاطر كبيرة لإصابات العين والالتهابات، ويجب تنفيذ تدابير السلامة لمنع الحوادث وحماية عيون طفلك.

علامات أمراض العيون الوراثية

قد تكون صعوبة التنقل في البيئات غير المألوفة، أو الاصطدام المتكرر بالأشياء، أو مشاكل الرؤية أثناء النهار أو الليل علامات على أمراض العيون الوراثية.

إذا لاحظت هذه الأعراض، فاستشر طبيب عيون لإجراء تقييم شامل.