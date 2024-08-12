هالة فيصل مديراً لمستشفى ببا ومحمد عبدالسلام للفشن جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وافق الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف على صدور قرار بتعيين الدكتورة هالة فيصل إبراهيم السيد أخصائي النساء والتوليد مديرا لمستشفى ببا المركزي.

والدكتور محمد عبد السلام أخصائي الباطنة ومسئول الجودة مديرا لمستشفى الفشن المركزى، وذلك بناء على عرض الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، وذلك لصالح العمل ولرفع كفاءة المنظومه الصحية بالمستشفيات تنفيذا لتوجبهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وحسب بيان لصحة بنى سويف ، ان الدكتورة هاله فيصل قد شغلت منصب رئيس فريق مكافحه العدوي بمستشفى ببا المركزي سابقا كما شغل الدكتور محمد عبد السلام رئيس قسم الكلى بمستشفى الفشن المركزى حتى الآن ورئيس فريق الجوده بالمستشفى .

ووجهت الدكتورة سماح جاد التهنئه لهم ووضع خطة مستقبليه لتطوير وتحسين مؤشرات الأداء متمنيا مزيد من التوفيق لخدمه المنظومه الصحيه بالمحافظة.



