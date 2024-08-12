نيويورك تايمز: اختراق الحملات الانتخابية مستمر فى أمريكا وغموض بشأن الدوافع

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إنه للانتخابات الثالثة على التوالي فى الولايات المتحدة، بدأ الاختراق الأجنبي للحملات الانتخابية مبكرا، لكنهم ليسوا الروس هذه المرة، ولكن الإيرانيين الذين قاموا بالخطوة الأولى المهمة.

فيوم الجمعة، أصدرت شركة مايكروسوفت تقريرا أعلنت فيها أن جماعة قرصنة تديرها وحدة استخباراتية تابعة للحرس الثورى الإيراني، قد اخترقت بنجاح حساب مستشار سابق رفيع المستوى لحملة انتخابية. وذكرت مايكروسوفت أنه من هذا الحساب، فإن الجماعة أرسلت رسائل بريد إلكترونى مزيفة، تعرف باسم "التصيد بالرمح"، إلى مسئول رفيع المستوى فى حملة رئاسية، فى محاولة لاختراق حسابات الحملة وقواعد البيانات الخاصة بها.

كان هذا قبل إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب أن مايكروسوفت أبلغت حملته أن واحدا من المواقع الإلكترونية العديدة الخاصة بها قد تم اختراقه من قبل الحكومة الإيرانية، والذى لم يكن أبدا بالفعل الجميل. إلا أن القراصنة لم يحصلوا إلا على معلومات متاحة علما. وعزا ترامب هذا إدارة بايدن التي وصفها بالضعيفة وغير الكفء.

وتذهب الصحيفة إلى القول، بأن الحقائق كانت أكثر غموضا ولم يتضح ما الذى قامت بها الجماعة الإيرانية التي أطلقت عليها مايكروسوفت اسم ""منتد سانت ستورم". ونفت البعثة الإيرانية الدائمة للأمم المتحدة أي نية للتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال البعثة فى بيان لها الأحد، إن الانتخابات الأمريكية قضية محلية واستنكرت التقارير الأخيرة قائلة إنها تفتقر للأغلبية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تؤدى إلى تعريف أو تحديد مكان ستة قراصنة قالت إنهم "تابعين للحكومة الإيرانية" والمتهمين بتنفيذ هجمات إلكترونية على مرافق المياه الأمريكية فى الخريف الماضى. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بتبع المشتبه بهم ومحاسبتهم.