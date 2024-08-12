اليوم السابع
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نقابة المرافق: تكريم أبناء العاملين المتفوقين بالثانوية العامة باحتفالية خاصة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:26 ص
نقابة المرافق: تكريم أبناء العاملين المتفوقين بالثانوية العامة باحتفالية خاصة هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين
كتبت آية دعبس

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قررت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد، تكريم أبناء العاملين بقطاعات المرافق العامة الأربعة ( الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان) بجميع أنحاء الجمهورية، من المتفوقين بـ الثانوية العامة، الحاصلين على ما يزيد عن 92%، وذلك خلال احتفالية خاصة، يتم الإعلان عنها قريبا، مشيرة إلى أن ذلك في إطار حرصها على دعم وتشجيع ورعاية العاملين وأسرهم و مشاركتهم بمختلف المناسبات وعلى كافة المستويات تقديراً لجهودهم ، وتشجيعا لهم.

وفي هذا السياق، أكد رئيس النقابة العامة للمرافق، أن هذا التكريم ينبع من عقيدة راسخة بأن ابنائنا هم الاستثمار الأهم والمستدام والأساس القوي لبناء مستقبل هذا الوطن ، ومشاركة لفرحة زملائنا الذين بذلوا كل غالي واجتهدوا مع ابنائهم ليكونوا ثماراً صالحة .


وتوجهت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامه برئاسة هشام فؤاد، بخالص التهنئة والمباركة، للعاملين بقطاعات المرافق العامة، على مستوى الجمهورية ، وأسرهم وابنائهم المتفوقين بالثانوية العامة ، متمنين لهم التوفيق والازدهار خلال مسيرتهم التعليمية بما يحقق طموحاتهم وأحلامهم ويكلل جهود أسرهم ورعايتهم لهم بالنجاح المثمر.







نقابة المرافق

الثانوية العامة

هشام فؤاد

نقابة المرافق العامة



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