مقتل نجار على يد شقيقه بقرية نوسا الغيط فى مركز أجا بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقي نجار في العقد السادس من عمره بقرية نوسا البحر التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، مصرعه على يد شقيقه، بعدما سدد له طعنة نافذة أودت بحياته، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا من المستشفى المركزي، بوصول شخص يدعى صادق محسن صادق عبد النبي، ويبلغ من العمر 55 عامًا، نجار، مقيم بقرية نوسا الغيط دائرة المركز، مصابًا بطعنة نافذة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرة المجني عليه، اتهموا شقيقه الأصغر «محمود» بالتعدي عليه بسلاح أبيض سكين، وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.