معامل تنسيق جامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب الثانوية العامة.. فيديو

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من بدء توافد الطلاب علي معامل تنسيق جامعة جنوب الوادي في يومها الأول.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جاهزية معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الالكتروني بالجامعة.

وأوضح الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن موقع التنسيق متاح لطلاب المرحلة الأولى اعتبارا من الإثنين 12 اغسطس حتى الجمعة 16 أغسطس وفقا للحد الأدنى للشعب المختلفة.

وأضاف علي فكري، مدير مركز المعلومات بالجامعة، أنه تم تخصيص معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات ومعمل التطوير 2 بجوار كلية الآداب بمقر الجامعة بقنا، ومعمل بكلية التربية بالغردقة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الالكتروني بالجامعة.