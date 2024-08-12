مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية وبنها للتأمين الصحى يحصلان على شهادة اعتماد "جهار"

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن نجاح مستشفى بنها النموذجى فى الحصول على شهادة اعتماد «جهار» وفقاً لمعايير الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والحاصلة على الاعتماد الدولى من (الاسكوا)، كثانى مستشفى تابعة لفرع التأمين الصحى بالقليوبية بعد مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية، وثالث مستشفى تابعة لهيئة التأمين الصحي، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة العليا للاعتماد.

وأوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن نشر ثقافة الجودة وسلامة وأمان المريض خطوة أساسية نحو تنفيذ الإصلاح الشامل للرعاية الصحية، ولتصبح المنشآت الصحية قادرة على توفير رعاية صحية آمنة وفعالة، مع ضمان الفهم والاستيعاب التام لمعايير جودة الرعاية الصحية، والقدرة على تطبيقها بكفاءة وفاعلية.

ووجه محافظ القليوبية التهنئة للدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على دعمه المستمر وتوفير كافة المتطلبات لتطبيق معايير الجودة واجتياز رحلة الاعتماد، مشيداً بمجهودات الفرق العاملة بالفرع، ومستشفى بنها النموذجى ودورهم الفعال فى ترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، وتحقيق الأهداف بجهد وإخلاص، مؤكداً أن الحصول على الاعتماد يعد دليلاً قاطعاً على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجمهور الهيئة من المواطنين.

وأعرب المحافظ، عن فخره بما تم تحقيقه فى إرساء القيم وقواعد الجودة بين جميع العاملين، متمنياً أن تحظى عيادات ومستشفيات المحافظة بمكانة أفضل خلال الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أن برنامج الاعتماد المبدئى «جهار» من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يهدف إلى مراجعة وتقييم شامل للمنشأة من خلال عدد من الزيارات الميدانية وتقارير تقييمية للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والمعتمدة دولياً من (الاسكوا)، والذى يدعم الرعاية الصحية التى ترتكز على المريض، ويؤسس لثقافة مستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، كما يدعم رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية، ويظهر مدى التزامها بمتطلبات الاعتماد المبدئى التى تضعها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على المنشآت.