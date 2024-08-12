محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالحامول .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أعمال إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقى بمركز ومدينة الحامول، مكلفًا بإنجاز كافة الأعمال بالممشى والكورنيش طبقًا للجدول الزمنى المحدد والجودة المطلوبة، والرسومات والتصميمات الهندسية بمشاركة مركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة كفرالشيخ، بالتعاون مع إدارة التنسيق الحضارى بالمحافظة، وذلك بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ مشروع إنشاء كورنيش وممشى بحر تيرة بالمدخل الشرقي لمدينة الحامول، بطول 900 متر تقريبًا من الجانبين، على مرحلتين، ليتم تنفيذ المرحلة الأولى بطول 460 متر طولى وبعرض 4.80 متر من الجانب الشمالى لبحر تيرة، وتتضمن الأعمال المنفذة حوائط ساندة بارتفاع 5.60 متر وممشى انترلوك مزروع بالأشجار واستراحات للمواطنين وسور حماية وأمان للمواطنين والمشاة من ناحية المجرى المائى، طبقًا لمعايير الأمن والسلامة وحماية البيئة، تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.



انشاء كورنيش الحامول



جولة محافظ كفر الشيخ لمتابعة انشاء كورنيش الحامول