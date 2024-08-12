محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لأعمال مشروع تطوير كورنيش النيل الشرقى

قنا صابر سعيد

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بمدينة قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامح البدراوي، مدير عام مديرية الإسكان بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطلع محافظ قنا، على الموقف التنفيذي للمشروع بنسبة بلغت 56.3%، و تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الموقع العام بنسبة بلغت 38.5%، وتشمل " الأعمال الاعتيادية، وأعمال الازالة، وأعمال الميكانيكا، و أعمال الكهرباء"، كما بلغت نسبة تنفيذ المطاعم 85%، ونسبة تنفيذ المبني الإدارى 40%، ونسبة تنفيذ الكافتيريا 85%، ونسبة تنفيذ دورات المياه العامة 85%، ونسبة تنفيذ مباني الاكشاك 80%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل 91%.

ووجه محافظ قنا، الشركة المنفذة للمشروع وضع برنامج زمنى تفصيلى للأعمال المتبقية بالمشروع بالتنسيق مع مديرية الاسكان، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا يتضمن توضيح مدة الإنتهاء من الأعمال الاعتيادية والبنية التحتية للمشروع، بالإضافة إلى تحديد إحداثيات الموقع، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينه قنا سوف يحدث نقله نوعية في تقديم الخدمات الترفيهية ليس لموطني مدينة قنا فحسب ولكن لموطني المحافظة، فضلا عن توفير نقطة جذب سياحي، و خاصة السياحة النيلية.

يذكر أن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينه قنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل، يتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم، وكافتيريات، وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى، وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.