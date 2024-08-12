محافظ الوادي الجديد يوجه بتشكيل لجنة لحصر المنازل المتضررة بدرب الأربعين

الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، جولةٍ تفقديةٍ موسعة؛ لمتابعة موقف قرى الأربعين بمركز باريس، يرافقهما عبد الناصر صالح رئيس المركز وعددٌ من قيادات المحافظة التنفيذية، اطمئنانًا على أحوال المواطنين واستقرار الأوضاع بالقرى المتضررة من سقوط الأمطار.

وتفقد المحافظ عددًا من المنازل المتضررة، وحَرِص على لقاء المواطنين للاطمئنان على أحوالهم والاستماع لمطالبهم، كما تفقّد معرض الملابس المُقدّم من بنك الكساء المصري، واطلع على جهود الإغاثة التي وصلت ضمن قوافل مؤسسة الهلال الأحمر المصري على مدار الأيام الماضية.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لحصر المنازل المتضررة؛ لدراسة جدوى رفع كفاءتها أو إنشاء بديل جديد، وفحص المنازل التابعة لهيئة التعمير والتنمية بقرى الأربعين؛ حيثُ تقوم المحافظة بأعمال رفع الكفاءة والتجديد لتسليمها للأهالي.

كما وجه بمنح طلاب المرحلة الثانوية بقرى الأربعين وجبة ومبلغ مالي خلال فترة الدراسة؛ كبدل انتقال دعمًا للطلاب، وتشغيل معلمين بنظام التعاقد بالحصة؛ لرفع مستوى الطلاب ضعاف القراءة والكتابة وخدمة أطفال القرية.