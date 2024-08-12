محافظ القليوبية يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروعات الخضراء والذكية

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل، اليوم، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية لمبادرة المشروعات الخضراء والذكية، ذلك لعقد اجتماع لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء والذكية وتسليط الضوء علي أهمية المبادرة وتشجيع الشباب للتقدم بها باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلي أن المبادرة هي باب لفتح باب العالمية للشباب لتطوير مشروعاتهم والتي يتم عرضها وتسويقها من كبري المؤسسات الدولية.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، ونيفين خليفة، والدكتور محمد عبد الله مدير عام المخلفات الصلبة، والمهندسة رضا الدسوقي مدير عام المراكز التكنولوجية.

وخلال الاجتماع رحب المحافظ بالسفير، مؤكدا علي اهتمامه الكبير بالمبادرة ومتابعة تنفيذها من خلال أجهزة المحافظة بالمشاركة مع القطاع الخاص وجامعة بنها وغيرها من المؤسسات التعليمية والبحثية التي تذخر بها المحافظة، مشيرا أن محافظة القليوبية شاركت في المرحلة الأولي للمبادرة بـ253 مشروعًا متنوعًا، وتم اختيار 22 مشروعًا مكتملاً للمواصفات، كما تم اختيار 6 مشروعات للتصفية النهائية وهى مشروع تطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة في فئة المشروعات الكبيرة، ومشروع إدارة وتشغيل معدات نقل التربة في فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع إكبسني ضمن فئة المشروعات الصغيرة "حياة كريمة"، ومشروع "27000 شجرة" ضمن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، ومشروع " دور الزراعة المتجددة" ضمن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروع تحسين مقاومة اسماك البلطي ضمن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

كما شاركت محافظة القليوبية بالمرحلة الثانية للمبادرة بلغت 233 مشروعاً متنوعاً، وتم اختيار 55 مشروعاً مُكتملاً للمواصفات بواقع 6 مشروعات فائزة، مشيدا بالمشروعات التي شاركت في المبادرة لاختيار الأفضل منها طبقاً لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف، أنه تم إختيار 3 مشروعات للتصفية النهائية من كل فئة بفئاتها الستة وهي (المشروعات الكبيرة - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة» - المشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ).

وثمن محافظ القليوبية، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفير هشام بدر لدعم تلك المبادرة، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمشاركين بها، كما دعا أبناء المحافظة بالمشاركة بمشروعاتهم بهذه المبادرة والتى تتضمن 6 فئات وهى مشروعات كبيرة، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة مرتبطة بمبادرة حياة كريمة، شركات ناشئة، مشروعات المرأة وتغير المناخ والاستدامة ومبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح"، وتتضمن معايير التقييم عدد من المحاور لاختيار مشروعات خضراء ذكية ومستدامة، كما أكدت أن باب التسجيل بالمرحلة الثانية مفتوح حتى نهاية سبتمبر القادم وذلك من خلال الموقع الإلكتروني http://www.sgg.eg.

وأوضح عطية، أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة له، مؤكدا علي دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة المواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة.