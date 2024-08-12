محافظ الغربية يلتقى عددا من المواطنين ويستمع لمطالبهم ويوجه بحلها على الفور

الغربية محمد طارق

التقى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عدد من المواطنين في جولة له بشوارع وأسواق ومستشفيات المحافظة، وذلك لبحث شكواهم والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتى ذلك في إطار حرص محافظ الغربية، على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

وأثناء جولته التقى المحافظ اعدادا من المواطنين وتبادل معهم الحديث مستمعا لمطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم، مؤكدا لهم هدفي الرئيسي إرضاء المواطنين و حل مشاكلهم والذي لن يتم إلا من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني للوقوف على المشكلات على الطبيعة ومعرفه احتياجات المواطن على ارض الواقع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأشار المحافظ إلى حرصة على التواصل وجها لوجه مع المواطن لنضع ايدينا على المشاكل والأزمات والعمل على حلها أولا بأول، وبحث محافظ الغربية، عدداً من هذه الشكاوى فوراً أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الإختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً متابعته الشخصية لحل مشاكل المواطنين.



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