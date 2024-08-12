محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ويفتتحان مسجد الربيع في المنصورة

الدقهلية شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة فى إطار زيارته الأولى للمحافظة، وقاموا بافتتاح مسجد الربيع بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ومحمود ضاحى معاون وزير الأوقاف للشئون الإعلامية، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور نبيل زاهر عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة، والمهندس محمود المرسى مدير عام هيئة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور عبد الخالق العطيفى وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية، والدكتور محمد حسين مدير الدعوة بالمديرية، والحاج ربيع البهوتى المتبرع ببناء المسجد.

وقال اللواء مرزوق: سعادتى بالغة بزيارة وزير الأوقاف لمحافظة الدقهلية العريقة التى أنجبت لمصر أعلام فى شتى المجالات وعلى رأسها مجال الدين حيث أنجبت لمصر فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى إمام الدعاة، وفضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الشريف، والشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندى وغيرهم الكثير.

وأشار "المحافظ"، إلى أن وزير الأوقاف صاحب عقلية متميزة لديه القدرة على الاستيعاب العلمى الغزير والتأثير الفكرى الفائق على مستمعيه، مشيراً إلى أن له جهود كبيرة فى مواجهة الفكر المتطرف بكل علم وروية، والمحافظة نالت شرف حضوره اليوم.

وأكد، أن الشعب المصرى شعب متدين بطبعه ونتوسم الخير فى الدكتور الأزهرى لنشر الوعى لدى المواطنين وخاصة الشباب وتعاليم الدين الوسطى من خلال منابر المساجد، ودحر الأفكار المتطرفة وإعلاء تعاليم ديننا ونبيا الكريم الذى أمرنا بإتباع كتاب الله عز وجل وسنته النبويه الشريفة.

وثمن "المحافظ " دور المجتمع المدنى بالدقهلية الذى ضرب أروع الأمثلة فى المشاركة المجتمعية وعلى رأسها بناء المساجد، مشيراً إلى أننا منذ تولية مسئولية محافظة الدقهلية وأن اسمع كل يوم عن جود وكرم شعب الدقهلية وتسابقهم فى الخير وأنهم شعب يحب التبرع من أجل الآخرين.

ومن جانبه أعرب وزير الأوقاف عن شكره وتقديره لمحافظ الدقهليه على دعوته الكريمه وكلماته العزيزة التى يفتخر بها واستقباله الطيب على أرض العلم والعلماء.

قال الدكتور "الأزهري": أتابع عن كثب جهود محافظ الدقهلية العظيمة فى خدمة المجتمع ومواجهة الشائعات الكاذبة بصدره الرحب، مؤكداً على أهمية التحمل والصبر فى مواجهة الشائعات المغرضة فهى لا تثنى العامل عن طريق الإصلاح طالما يستعين بالله عز وجل.

وأكد وزير الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، دائما ما يوجه بحسن معاملة الشعب المصرى العظيم والتحمل فى سبيل راحته، مشيراً إلى أن الله عز وجل هو الذى يسخرنا جميعاً لخدمة المجتمع، مبينا اعتزازه الكامل بهذه الدعوة الكريمة وسعادته لوجوده بين أهل محافظة الدقهلية الكرام متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.

كما أكد الدكتور الأزهرى، أن وزارة الأوقاف على استعداد كامل لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم لمحافظة الدقهلية، لخدمة شعبها الطيب المبارك فى كافة المجالات التى تستطيع الوزارة تقديم الدعم فيها، مقدما تهانيه القلبية لأبناء المحافظة من طلاب الأزهر الشريف والتربية والتعليم لتفوقهم فى الشهادة الثانوية الأزهرية والثانوية العامة وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكداً على أن هذا ليس بجديد على شعب هذه المحافظة العريقة.

والجدير بالذكر أن المسجد الذى تم افتتاحه بكلية أصول الدين تم إنشاؤه بالجهود الذاتية حيث تبرع بكافة تكاليفه أحد الكرام من أبناء المحافظة، لتقام فيه الشعائر لأبناء فرع الجامعة، كما يتم تدريب طلبة كلية أصول الدين والدعوة فيه على مهارات الخطابة، مما يكشف عن التضافر بين فرع جامعة الأزهر وكافة أبناء المحافظة فى تحقيق عمل مشترك يلبى الاحتياجات ويرسخ روح التعاون.