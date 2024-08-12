محافظ الدقهلية يتفقد الموقع المقترح لإنشاء موقف حضارى مجمع بجديلة بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، الموقع المقترح لإنشاء موقف حضاري مجمع بجديلة بمدينة المنصورة، لاستيعاب كافة الخطوط داخل المحافظة وخارجها بما يعود بالنفع العام علي المواطنين والمحافظة، والتقي بعدد من السائقين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم المتعلقه بإجراءات التراخيص ووجه بدراستها وحلها مع الإدارة العامة للمرور.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، و محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره، والمهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة.

وأوضح اللواء مرزوق، بأن الهدف من إنشاء الموقف المجمع الجديد هو تخفيف الضغط عن المدينة وإخلاء كافة المواقف منها ، مثل موقف الأتوبيس الجديد الذي يضم 50 % من الخطوط الخارجيه والداخليه محافظات ومراكز ، مشيراً إلي أن هذا الموقف سيضم كافة خطوط المحافظات و المراكز والقري مما سيسهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المواطنين.

وأشار المحافظ الي أن الموقع المقترح لإنشاء الموقف الحضاري، عليه يبلغ مساحته 8 آلاف متر مربع تقريباً سيتم استيعاب ما يقرب من 500 سيارة بالإضافة إلي انشاء خدمات داخل الموقف كافتيريات ودورات مياه ومسجد ونقطة إسعاف وشرطة.

ووجه اللواء مرزوق بتشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة المنصورة لإعداد دراسة مرورية للمنطقة للتأكد من صلاحية الموقع، ووضع تصور للمخارج والمداخل الخاصه بالموقف والتأكد من استيعاب المنطقه المحيطة بالموقف لجميع أعداد السيارات دون التسبب في اي أزمات مرورية.

والجدير بالذكر أنه جاري الآن اخلاء الموقع من كافة الاشغالات والتشوينات الموجوده والمقدرة بحوالى 5000 طن، ويعمل بالموقع الآن حفارات ولوادر ومعدات إدارة المركبات بالمحافظة، وحى شرق، ومركز المنصورة ومركز ومدينة منية النصر وعدد 4 سيارات نقل قلاب حمولة 70 طنا، ويتم نقل حوالى 500 طن يوميا.