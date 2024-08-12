محافظ الأقصر يشهد افتتاح معرض السلع الغذائية بتخفيضات تصل 35٪

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدينة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، رصد خلاله أجواء افتتاح المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، معرض السلع الغذائية بتخفيضات تصل 35 و45٪.

وشهد فعاليات افتتاح المعرض العشرات من الأهالى والقيادات التنفيذية والشعبية فى منطقة شرق السكة الحديد أمام محطة سكك حديد الأقصر.

ويقول علاء راجح أمين حزب حماة الوطن بالأقصر، أنه تم الاتفاق مع محافظة الأقصر، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، على إقامة عدد من معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى مدينة الأقصر، وكذلك معارض فى مدن القرنة واسنا خلال الفترة المقبلة.

كما استكمل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جولاته فى مدينة إسنا، حيث تفقد سوق الخضراوات بقرية الدير والذى تبلغ مساحته 1200 متر مربع، ويضم عدد 19 باكية و8 محلات ومبنى إدارى ودورات مياه عمومية.

كما تفقد موقف الدير موقف سيارات قرية الدير، والمقام على مساحة 846 متر مربع، حيث يضم 2 غرفة أمن ومبنى إدارى ودورات مياه عمومية، ويتسع الموقف لـ20 سيارة، واستكمل الجولة بتفقد وحدة إطفاء قرية الدير على مساحة 200 متر مربع، ووحدة الإطفاء مكونة من طابق أرضى عبارة عن جراج سعة 2 سيارة اطفاء، و3 مكاتب إدارية ودورات مياه، والطابق الأول علوى يضم عدد 2 غرفة استراحة و2 استقبال، والجهة المنفذة لمشروعات موقف السيارات ووحدة الإطفاء وسوق الخضروات هى الجهاز المركزى للتعمير فرع البحر الأحمر، ووجه المحافظ تعليماته بسرعة تشغيل هذه المشروعات ودخولها الخدمة فى أقرب وقت، حتى يستفيد المواطنين من الخدمات المقدمة.