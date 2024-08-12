محافظ الإسماعيلية يوجه بوضع تصور عام لحل شكاوى تعريفة التاكسى

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء الأحد، اجتماعًا لمناقشة شكاوى المواطنين من تعريفة ركوب التاكسي داخل مدينة الإسماعيلية، وبحث سبل عودة تشغيل أتوبيسات مرفق النقل الداخلي بالمدينة وتوابعها.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، مدير مشروع المواقف، ونقيب السائقين.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الإسماعيلية بوضع تصور كامل لحل شكاوى المواطنين من تعريفة ركوب التاكسي داخل مدينة الإسماعيلية خلال 48 ساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطنين.

كما شدد "أكرم" على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والخروج بخطوات تنفيذية لإعادة تشغيل مرفق النقل الداخلي بمدينة الإسماعيلية وتوابعها للتخفيف على المواطنين، وتوفير وسيلة مواصلات آمنة وبقيمة عادلة.