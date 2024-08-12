محافظ الإسماعيلية يتفقد النادى الإسماعيلى ويلتقي بلاعبى الفريق الأول

الإسماعيلية- صبرى غانم

زار اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، النادي الإسماعيلي، لتفقد عدد من المنشآت ولقاء عدد من الفرق الرياضية، وكان في استقبال محافظ الإسماعيلية، مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي.

وخلال الزيارة، التقى "أكرم" بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قبل مباراة الغد المصيرية أمام المقاولون العرب في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

مؤكدًا "عهدنا الإسماعيلي دائمًا فريق الكرة الجميلة، الذي أمتع كافة الجماهير المصرية على مدار عقود، وأنا كلي ثقة أنكم قادرون على تخطي تلك الفترة الصعبة وإسعاد جماهير الإسماعيلية".

كذلك حرص محافظ الإسماعيلية على اللقاء بفرق قطاع الناشئين بالنشاط الرياضي (تنس الطاولة، والكونغ فو) والتقاط الصور التذكارية معهم، مشجعًا ومحفزًا لهم لبذل مزيدًا من الجهد، متمنيًا لهم التوفيق في مستقبلهم الدراسي والرياضي.

واختتم "أكرم" زيارته باللقاء مع بعض لاعبي النادي الإسماعيلي من ذوي الهمم، والتقاط الصور التذكارية معهم.



زيارة المحافظ للنادى الإسماعيلى (1)



زيارة المحافظ للنادى الإسماعيلى (2)



زيارة المحافظ للنادى الإسماعيلى (3)



محافظ الإسماعيلية يتفقد النادى الإسماعيلى (1)