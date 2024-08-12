محافظ الأقصر يناقش المعوقات أمام أصحاب المصانع بمنطقة البغدادى الصناعية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اجتماعا بديوان عام المحافظة، مع مستثمري المنطقة الصناعية بالبغدادي، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، تم خلاله استعراض أهم المنتجات التي تنتجها المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بالبغدادي وما تم إنجازه من مشروعات صناعية بالمنطقة بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي بمحافظة الأقصر.

وخلال الاجتماع عرض عدد من المستثمرين بعض المعوقات التي تواجه بعض المصانع بالمنطقة، حيث وجه المحافظ بالحل الفوري لتلك المعوقات، وأبرزها حل مشكلة عدم انتظام ضخ المياه، حيث وجه المحافظ بالبدء في إجراءات استلام وتشغيل خزان المياه المقام بالمنطقة لاستقرار شبكة المياه بالمنطقة، وبالنسبة لقطاع الكهرباء وجه المحافظ بالبدء في إجراءات توصيل أعمال الكهرباء للمرحلة الثالثة بالمنطقة لخدمة عدد 15 مصنعا، كما وجه المحافظ بتمهيد عدد من الطرق بالمنطقة لتسهيل حركة مرور الحافلات وربطها بالطريق الرئيسي.

وأكد محافظ الأقصر، على حرصه على النهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة والعمل على تجهيز خارطة استثمارية بالمحافظة، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الجادين، لتحقيق طفرة حقيقة في مجال الصناعة داخل محافظة الأقصر، حيث جاء ذلك بحضور، هدى المغربي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء أحمد محمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ونجلاء عبد الصادق مدير الإدارة العامة للتنمية الصناعية لإقليم جنوب الصعيد، ومصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، والمهندسة ميري روحي مدير إدارة الكهرباء بديوان عام المحافظة.