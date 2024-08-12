محافظ الأقصر يتفقد محطة صرف صحى قرية الشغب ومجمع خدمات قرية الدير بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، جولة ميدانية تفقد خلالها محطة صرف صحي قرية الشغب بمركز إسنا، برفقة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، حيث استمعا إلى شرح مفصل عن محطة الصرف الصحي والمقامة على مساحة 625 متر مربع، ويبلغ عدد المستفيدين 8382 نسمة، وتتكون من 2 محول قدرة 300 ك.ف.أ، ومولد قدرة 160 ك.ف.أ، وشبكة انحدار بطول 7600 متر طولي بنسبة تنفيذ 90٪؜، وخط طرد المحطة بطول 5022 متر طولي بنسبة تنفيذ بلغت 90٪؜، ووجه المحافظ بالالتزام الجدول الزمني لتسليم المشروع وبدء التشغيل حتي يشعر المواطن بتحسن الخدمة.

وواصل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جولته بمركز إسنا، حيث تفقد مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشغب بإسنا، والمقام علي مساحة 600 متر مربع، ومكون من طابقين حيث يضم الدور الأرضي 4 ورش، والدور العلوي يضم ورشة واحدة ويوجد بداخلها خط انتاج ملابس "ورشة خياطة" بها 39 ماكينة خياطة ومكواة بخار.

كما تفقد مجمع الخدمات الصناعية بقرية الدير بإسنا، حيث تبلغ مساحته 1200 متر مربع ويضم عدد 4 ورش و3 معارض، وتبلغ مساحة الورشة من 75 متر مربع إلي 95 متر مربع، ومن المقرر أن يتم تجهيز عدد 2 ورشة بعدد 39 ماكينة خياطة، ووجه المحافظ خلال جولته بضرورة فتح المجمع أمام المواطنين للاستفادة منه ، وبدء تشغيل الورش وتقديم الخدمة وتوفير فرص عمل للشباب .

ومن الجدير بالذكر أن محطة صرف صحي قرية الشغب تأتي ضمن مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، والتي تشمل عدد 10 قرى بمدينتي إسنا والطود، والذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، ويشمل المشروع الذي سيخدم عدد 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود وهي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى، حيث رافق المحافظ خلال جولته كلا من الدكتورة هدي المغربي سكرتير مساعد المحافظة، واللواء أحمد رمضان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز.

واستكمل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جولاته في مدينة إسنا، حيث تفقد سوق الخضراوات بقرية الدير والذي تبلغ مساحته 1200 متر مربع، ويضم عدد 19 باكية و8 محلات ومبني إداري ودورات مياه عمومية.

كما تفقد موقف الدير موقف سيارات قرية الدير، والمقام علي مساحة 846 متر مربع، حيث يضم 2 غرفة أمن ومبنى إدارى ودورات مياه عمومية، ويتسع الموقف لـ20 سيارة، واستكمل الجولة بتفقد وحدة إطفاء قرية الدير علي مساحة 200 متر مربع، ووحدة الإطفاء مكونة من طابق أرضي عبارة عن جراج سعة 2 سيارة اطفاء، و3 مكاتب إدارية ودورات مياه، والطابق الأول علوى يضم عدد 2 غرفة إستراحة و2 إستقبال، والجهة المنفذة لمشروعات موقف السيارات ووحدة الإطفاء وسوق الخضروات هي الجهاز المركزي للتعمير فرع البحر الأحمر، ووجه المحافظ تعليماته بسرعة تشغيل هذه المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت، حتى يستفيد المواطنين من الخدمات المقدمة.

وحرص المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، خلال جولته اليوم بمركز إسنا، علي المرور بشوارع المدينة الرئيسية، ووجه المحافظ تعليماته للدكتور محمد رزق رئيس المدينة، بالإهتمام بمستوى النظافة وحصر احتياجاتها من معدات النظافة، كما وجه بتركيب الإنترلوك بالشوارع الجانبية، وعمل مرمات الأسفلت للشوارع الرئيسية.



تفاصيل العمل فى محطة صرف صحى قرية الشغب



جولات المحافظ على موقف السيارات فى قرية الدير



جولات لمحافظ الأقصر على سوق الخضروات وموقف السيارات



جولة بمجمع خدمات قرية الدير



سوق الخضروات فى قرية الدير



لقاء المحافظ مع الأهالى بجولة محطة صرف صحى قرية الشغب



محافظ الأقصر ونائبه يتفقدان محطة صرف صحى قرية الشغب



محافظ الأقصر يتفقد محطة صرف صحى قرية الشغب