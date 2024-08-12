محافظ الأقصر يبحث مستجدات الموقف التنفيذى لطلبات التصالح بمخالفات البناء بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، خلال زيارته لمجلس مدينة إسنا، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعا بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتورة هدي المغربي سكرتير مساعد المحافظة، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، ورؤساء القرى والوحدات المحلية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية، للوقوف على ما تم إنجازه بملف التصالح في مخالفات البناء ودفع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في مراكز وقرى المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح بمركز إسنا، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.

وأكد محافظ الأقصر، خلال اللقاء، أن ملف التصالح علي مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة خلال تلك الفترة خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد، مشيراً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود بالمحافظة للعمل على تذليل أي عقبات وتسريع العمل والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيراً على المواطنين.

وأشار محافظ الأقصر، إلى أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء وملف التقنين، والمتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات على المواطنين الراغبين في التصالح بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، وناقش ملفات التصالح والتقنين والخريطة التفاعلية والمتغيرات المكانية للوقوف على الموقف النهائى لتلك الملفات مع التأكيد على اجتماع مماثل الأسبوع القادم والتنسيق بين جميع الإدارات لإنجاز هذه الملفات وإزالة أية معوقات فى التصالح.