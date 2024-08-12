محافظ أسوان يتفقد مشروعات المسار السياحى بمدينة إدفو.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، المسار السياحى ومشروع تطوير كورنيش مدينة إدفو بطول 2 كيلو متر والمرسى السياحى "ممشى أهل مصر " والذى يربط المراسى السياحية على نهر النيل بمعبد إدفو غرب المدينة ، ويستقبل نحو 80 فندق عائم يومياً ، وتكلفت مرحلته الأولى 12 مليون جنيه ، وجارى إستكمال باقى المراحل.

وتفقد المحافظ كذلك برفقه القيادات البرلمانية والتنفيذية مشروع تطوير طريق معبد إدفو بطول 2 كم ، وبتكلفة 8 مليون جنيه حيث تم تركيب بلدورات وأرصفة وأعمدة ديكوريه وغيرها.

كما تفقد مشروع تطوير معبد إدفو والذى ضم تنفيذ أعمال تطوير سور المعبد والبوابات الخارجية وغيرها من الأعمال الأخرى بما يليق مع الحركة السياحية الوافدة للمعبد ، مكلفاً بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير حديقة حورس والتى تقام على مساحة 9500 متر.

وأعطى محافظ أسوان أثناء تفقده لأعمال التطوير والتجميل بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية والداخلية توجيهاته بضرورة الحفاظ على مكتسبات الجهود العظيمة التى تم تنفيذها داخل مدينة ومركز إدفو من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة ، مع وضع اللمسات الجمالية والحضارية التى تساهم فى الظهور المشرف أمام ضيوف وزائرى المدينة السياحية.



جولة المحافظ



محافظ أسوان يتفقد مشروعات المسار السياحى بمدينة إدفو



محافظ أسوان يتفقد مشروعات المسار السياحى