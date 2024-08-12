كيف تحافظ على برودة منزلك خلال موجات الحرارة؟

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن الحفاظ على برودة المنزل خلال موجات الحرارة وذلك من خلال تطبيق النقاط التالية :-

- قم بفتح النوافذ في الصباح الباكر وفي المساء لتبريد المنزل حين يكون الطقس صحيا ونقيا.

ـ أغلق النوافذ التي تواجه الشمس أثناء النهار وكذلك الإضاءة- الاصطناعية وأكبر عدد من الأجهزة الكهربائية.

ـ أغلق الستائر أثناء وقت الظهيرة للحماية من أشعة الشمس- الحارقة والحفاظ على برودة المنزل.

ـ تأكد من تحرك المراوح السقفية عكس اتجاه عقارب الساعة، لأن ذلك يساعد على سحب الهواء الساخن إلى الأعلى ودفع الهواء الأكثر برودة إلى الأسفل.