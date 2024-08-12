كشف لغز العثور على جثة شاب مذبوح بمدينة المنزلة في الدقهلية

الدقهلية- شريف الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من كشف لغز العثور على جثة شاب مجهول الهوية به جرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بانحاء الجسد، وملقى بجوار محطة القطار بمدينة المنزلة، وتبين أنه يعمل تاجر مفروشات، وتخلص منه زميله بسبب خلافات مادية بينهما.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة، بالعثور على جثة شخص ملقاة بجوار محطة القطار.

وعلر الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثمان به جرح ذبحي بالرقبة، وجروح طعنية متفرقة بالجسم، ومجهول الإسم والعنوان ولا يوجد معه أوراق إثبات شخصية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط وحدة مباحث القسم، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية، للتوصل لهوية القتيل وفك لغز الجريمة، وتوصلت جهوده إلى أن الضحية يدعى محمود سلامة ذكي سعد، ويبلغ من العمر 29 عامًا، تاجر مفروشات، مقيم بمحافظة بني سويف.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث إلى أن وراء الواقعة زميل المجني عليه، مقيم بمحافظة بني سويف، ويعمل معه في بيع المفروشات بمركز المنزلة، ونشب بينهما خلاف مادي تطور إلى مشاجرة، وتعدى المتهم عليه بسلاح أبيض، وأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.