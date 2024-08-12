قومى المرأة بالشرقية: عقد 70 من جلسات الدوار بقرى المرحلة الثانية لحياة كريمة

الشرقية- فتحية الديب

فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بهدف تمكين المرأة اقتصاديا، استأنف فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" الذي ينظمه المجلس، ويهدف إلى تصحيح المعتقدات والمفاهيم المغلوطة الخاصة بالقضية السكانية فى المجتمع، من خلال توعية السيدات والأسرة بقضايا تنمية الأسرة مثل "التوعية بالحقوق الإنجابية من منظور طبى ودينى".

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، إنه تم عقد 70 من جلسات الدوار، التى انطلقت في قرى المرحلة الثانية التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"داخل 57 قرية بمراكز ديرب نجم وبلبيس وأبو حماد وفاقوس وأولاد صقر، مشيرة إلي أن الجلسات استهدفت 2979 سيدة ور 471 رجل بإجمالى 3450 سيدة ورجل، وتهدف إلى فتح النقاش مع السيدات والأهالي للتعريف بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية، ومنها أهمية المباعدة بين الأبناء والأمومة الآمنة، والتربية السليمة للأبناء وغيرها، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة، يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمى.



جلسات الدوار بقرى المرحلة الثانية حياة كريمة (1)



جلسات الدوار بقرى المرحلة الثانية حياة كريمة (2)



جلسات الدوار بقرى المرحلة الثانية حياة كريمة (3)