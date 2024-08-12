قبول استئناف طبيب بيطرى محكوم عليه بالمؤبد بتهمة دهس شاب بعد ظهور متهم جديد

الدقهلية - شريف الديب

قضت الدائرة الثانية الجنائية الاستئنافية بالمنصورة، بقبول الاستئناف المقدم من طبيب بيطري متهم بدهس شاب بنطاق مركز الستاموني في محافظة الدقهلية، شكلًا وموضوعًا على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وذلك بعد ظهور متهم جديد واعترافه بارتكابه الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، وتامر محمد مرسي، وسكرتارية رمضان السيد الديسطي، وعماد حمدي الجميل.

وقررت هيئة المحكمة قبول الاستئناف المقدم من المتهم محمد أ.ع ال طبيب بيطري، شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به، وإحالة أوراق الدعوى الجنائية للنيابة العامة، وذلك للتحقيق في اعتراف المتهم الثاني حسام ال.ع.ال. خلال جلسة المحاكمة يوم السبت الموافق 10/8/2024، للوقوف على أي من المتهمين هو مرتكب واقعة قتل المجني عليه مصطفى عبد المنعم، في يوم 8/7/2023، وتقديمه للمحاكمة الجنائية أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم المستأنف الصادر يوم 23/4/2024، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

وكانت قد شهدت جلسة الاستئناف الأولى، حضور حسام ال.ع.ال.، نجل عم المتهم، واعترافه بأنه مرتكب واقعة الدهس، وطالب بمحاكمته وتبرأة نجل عمه، كونه الفاعل والمتهم الوحيد، وأدلى أمام هيئة المحكمة باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة.

أكد أنه استعار سيارة المتهم للذهاب لمدينة جمصة برفقة أصدقائه، واصطدم بسيارة المجني عليه، فطلب منه الذهاب معه لصاحب العمل والاعتراف بصدمه السيارة، إلا أنه رفض وحاول الهرب وفر مسرعًا، فتعلق المجني عليه بها، واصطدم بالحاجز الخرساني على الطريق وتوفي، وعقب عودته لمنزله أعاد السيارة لنجل عمه ولم يخبره بما حدث.

وفي وقت سابق، أحال المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم «محمد أحمد عوض الحناوي» محبوس فى القضية رقم 7252 لسنة 2023 جنايات الستاموني المقيدة برقم 2416 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة، للمحاكمة الجنائية لأنه في يوم 7/8/2023 بدائرة مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية قتل عمداً المجني عليه «السيد مصطفى عبد المنعم عبده» مع سبق إصرار إذ أنه وعلى إثر مشادة فيما بينهما نتيجة لحادث سير تعلق المجني عليه بالسيارة قيادة المتهم فلاذ الأخير بالفرار بها متجها يميناً ويساراً بسرعة عالية على ان عقد عزمه وغيتة إسقاط المجني عليه حتى صدمه بالكتل الخرسانية المتواجدة على جانب الطريق محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك نتيجة لما أتاه المتهم من فعل جنائي لقصده المباشر بإلحاق الأذى بالمجني عليه مرتضياً حدوث تلك النتيجة الإجرامية الأخيرة بإزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.