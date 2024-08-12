فرحان حق: جوتيريش يدين بشكل مستمر الاستهدافات الإسرائيلية بحق المدنيين فى غزة

كتب محمد عبد المجيد

قال فرحان حق نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، يدين بشكل مستمر الاستهدافات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، كما أنه يثمن جهود مصر والولايات المتحدة وقطر لوقف المعاناة في قطاع غزة.

وأضاف نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن وقف المساعدات الإنسانية بقطاع غزة سيزيد المجاعة وسوء التغذية ويفاقم المعاناة، مؤكدا نحن في حاجة ماسة إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مطالبا بحماية المدنيين والمرضى والمصابين في قطاع غزة.

وأضاف نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح مسارات آمنة بالقطاع، مؤكدا أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة.. وإسرائيل تواصل عمليات القتل بحق المدنيين.

وأشار نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أن جوتيريش يطالب الأطراف كافة في قطاع غزة بالتزام القوانين الدولية والإنسانية، وأن الأولوية الحالية وقف إطلاق النار في قطاع غزة ثم تليها محاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها.

وأكد فرحان حق نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، على أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقرارات الصادرة بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة، وأنه يجب دعم العناصر الأممية في غزة لوقف المعاناة بحق الفلسطينيين.