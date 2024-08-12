اليوم السابع
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غدا.. طقس حار رطب نهارا وارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 02:12 م
غدا.. طقس حار رطب نهارا وارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة درجات الحرارة
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا طفيفا ليسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد غدا فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب محافظة الوادى الجديد ، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الجنوب  .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31.

 







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