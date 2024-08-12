عقوبات تصل لـ10 سنوات سجن.. فشل مظاهرات اليمين المتطرف فى المملكة المتحدة

كتبت : رباب فتحى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مسيرات اليمين المتطرف التي كان مخطط لها فى أماكن متفرقة من المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع أمس الأحد لم تتحقق، وسط إقبال كبير من المتظاهرين المناهضين للعنصرية وتعليقات من رئيس الادعاء العام بأن مثيري الشغب قد ينتهي بهم الأمر بأحكام بالسجن لمدة 10 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن تحركات اليمين المتطرف المخطط لها في بلدات ومدن مثل نيوكاسل وليفربول وباسيلدون وويكفيلد وشروزبري لم تحدث ، في حين أسفر عدد من المسيرات الصغيرة عن اعتقالات سريعة.

وفي يوفيل، فرقت الشرطة تجمعًا صغيرًا مناهضًا للهجرة، مع اعتقال أربعة أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم بما في ذلك السلوك العام غير المنضبط والعنصري وحيازة سكين.

وفي لندن، استهدفت مظاهرات مناهضة للعنصرية مكاتب حزب الإصلاح البريطاني في وسط لندن في مسيرة سلمية شارك فيها 5000 شخص، وفي بلفاست، حضر 15000 شخص أحد أكبر التجمعات المناهضة للعنصرية في المدينة على الإطلاق.

وفي أماكن أخرى في أيرلندا الشمالية، أصيب 10 ضباط شرطة في اشتباكات مع قوميين في ديري، وألقيت قنابل البنزين والألعاب النارية والحجارة على الشرطة في أعمال شغب شارك فيها ما يصل إلى 50 شخصًا.

وفي الوقت نفسه، قال ستيفن باركنسون، رئيس الادعاء العام، إن مئات الأشخاص الآخرين المتهمين بالشغب سيمثلون أمام المحاكم في الأيام المقبلة، وخاصة أولئك الذين لديهم "تهم أكثر خطورة".

وقال باركنسون إن أحكامًا طويلة تصل إلى 10 سنوات ستصدر لأولئك المتورطين بشكل مباشر في أعمال الشغب. وقال: "لقد حذرنا من العواقب وسننفذ هذه العواقب. الأمر لا يتعلق بالانتقام، بل يتعلق بتحقيق العدالة".

ومثل العشرات من مثيري الشغب أمام المحكمة في جميع أنحاء المملكة المتحدة السبت، بما في ذلك صبي يبلغ من العمر 16 عامًا اعترف بسرقة 15000 جنيه إسترليني من السجائر الإلكترونية أثناء الاضطرابات في ليفربول. كما أقر بالذنب في الاعتداء على عامل طوارئ والتسبب في أضرار جنائية لسيارة شرطة.

وشكل المراهقون نسبة كبيرة من أولئك الذين تم القبض عليهم وظهروا أمام المحكمة خلال عطلة نهاية الأسبوع – الأحد-، حيث كان ثلاثة فتيان يبلغون من العمر 13 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 17 عامًا جزءًا من سلسلة أخرى من الاعتقالات في هال.

تم إطلاق سراح امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا بكفالة من الشرطة بعد اعتقالها بتهمة إثارة الكراهية العنصرية في منشورات غير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي حول هوية مهاجم ساوثبورت.