عبدالله العاشر على الجمهورية: كنت أتمناها وحققها لى ربي.. وقدوتى مجدي يعقوب

كفر الشيخ- محمد سليمان

عمت الفرحة منزل الطالب عبد الله محمد علي أحمد الشيخ علمى علوم، والعاشر على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة، بعد التعديل، وإضافة درجتي الفيزياء، وأطلقت والدته الزغاريد معبرة عن فرحتها.

وأكد عبدالله محمد علي، الطالب بمدرسة الشهيد أحمد مالك الثانوية بقلين، أنه سعيد بمعرفته الخبر من موقع اليوم السابع، وأنها أجمل فرحة بالنسبة له، دفعته للسجود لله، وأطلقت والدته الزغاريد، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يكون من أوائل الجمهورية، وحقق له الله ذلك، وأضاف أنه كتب رغابته، اليوم الاثنين، وبدأها برغبة التحاقه بكلية الطب البشري كفر الشيخ، ويليها كلية طب بشري القاهرة، وكلية طب بشري عين شمس، ثم تلاها عدد من الكليات حتى الرغبة 75 رغبة.

وأكد عبدالله، أن قدوته في مجال الطب الدكتور مجدي يعقوب، لأنه طبيب مشهور ويساعد الأخرين، ولا يبخل بوقت أو جهد في سبيل رعاية المرضى، مشيراً أن والده ووالدته صاحبا الفضل له، مؤكداً أنه يذاكر 7 ساعات يومياًُ،

وقال محمد علي أحمد، موجه أحياء، الحمد لله بشرى خير تلقاها من الموقع، فقد كان نجله يتمنى ان يكون من أوائل الجمهورية، فمنُ الله عليه بهذه البشر السعيدة، معبراً عن شكره لله، مؤكداً أن نجله تعب كثيراً لبصل إلى ما وصل له.

وأكدت نبيلة عبد المنعم، والدة عبد الله محمد، أنه تلقت خبر حصول نجلها على المركز العاشر بالفرحة، وشعرت بأن الله حقق لها أملها، فاستجاب لدغائها، فنجلها تحمل الكثير واجتهد ليحصل على تلك الدرجات، ويكون من المتفوقين، مشيرة إلى أن عبدالله، طيب القلب، مطيع لوالديه، مطيع لربه فكافأة الله بهذا المركز، مؤكدة أن نجلها كان يتمنى ان يكون من الأوائل فأنصفه، وحقق أمله.