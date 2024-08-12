ضبط 20 طن مواد غذائية وتحرير 147 محضرا تموينيا بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المشددة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، مشيراً إلي تحرير 147 محضر تمويني وضبط 20 طن مكرونة ونخالة خشن خلال يوم واحد من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير77 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم إلتزام بالمواصفات و70 محضر أسواق لعدم الأعلان عن الأسعار ، ومن أبرز المحاضر تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب مخزن أعلاف وحبوب بناحية ميت خلف لحيازته 10 طن مكرونة و 10 طن نخالة بدون مستندات مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية ، بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكاريةوالتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.