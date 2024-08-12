ضبط مالك شركة إلحاق عمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" وإحدى السيدات لقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية – له معلومات جنائية) بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج ، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر شبكة "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه ، وكذا ضبط (سيدة – مقيمة بمحافظة البحيرة "تمارس أعمال السمسرة والتقابل مع العملاء "نظير مبالغ مالية من المذكور") ، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج – عقود عمل خاصة بالمواطنين راغبى السفر – استمارات مدون عليها إسم الشركة ويحمل أسماء العملاء– أكلاشيه يحمل اسم الشركة – 3 أجهزة كمبيوتر "تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي" – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.