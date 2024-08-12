ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بالدجل والشعوذة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهما بقدرتهما على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكل أشكالها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهما بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.