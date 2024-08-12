رفع 34 طن مخلفات فى حملات نظافة وتجميل بمدينتى أرمنت والأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة نظافة مكبرة بمنطقة شرق، حيث تم خلالها رفع 19 طن مخلفات وقمامة وتراكمات أتربة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

واستهدفت الحملة شارع القراريش وشل وصلاح سالم وعمارات الحاج رمضان والشونة، حيث أسفرت عن رفع حمولة 7 طن تقريباً،كما قامت الوردية الصباحية بحي شرق استهدفت منطقة عمارات الحاج رمضان وشارع 25 والسواقي والنزهة وبين الموقفين، وأسفرت عن رفع حمولة 12 طن تقريباً، كما يجرى العمل بشارع منشأة العمارى من محطة وقود عواد وصولاً حتي الفرقة 15، حيث شارك في الحملة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر وهاني عادل سعد رئيس حي شرق، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، ومشرفي النظافة ومعدات رئاسة مجلس مدينة الأقصر.

وفى مدينة أرمنت واستمرارا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بالمرور والمتابعة المستمرة لسير الطرق وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية للتسهيل على المواطنين بالمدن والقرى، ووفقا لتعليمات علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت، قامت الوحدة المحلية لقرية الرياينة بأعمال نظافة وتمهيد ورفع الإشغالات، وأعمال النظافة بدأت من مدخل القرية حتى شارع الرزقة العمومي وتم رفع 15 طن من القمامة والأتربة، حيث يأتى ذلك تحت إشراف رئيس قرية الرياينة، ومدير المتابعة بالمركز ومشرفي النظافة ومعدات المركز.

وكان قد عقد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اجتماعا بديوان عام المحافظة، لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزى إسنا وأرمنت، وذلك لسرعة تشغيل المشروعات الخدمية التي تم الانتهاء منها للتسهيل على المواطنين، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.



رفع 34 طن مخلفات وتراكمات صلبة في حملات نظافة وتجميل بالأقصر



رفع 34 طن مخلفات وتراكمات صلبة في حملات نظافة وتجميل



رفع المخلفات والأتربة من شرق الأقصر