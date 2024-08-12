اليوم السابع
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الإثنين، 12 أغسطس 2024 04:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس ومستشار النمسا ينعيان السياسى والمعمارى ريتشارد لوجنر

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:59 م
رئيس ومستشار النمسا ينعيان السياسى والمعمارى ريتشارد لوجنر فان دير بيلين
فيينا (أ ش أ)

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نعى الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، والمستشار الفيدرالى كارل نيهمر وفاة السياسى السابق والمعمارى الأشهر فى النمسا ريتشارد لوجنر، والذى وافته المنية عن 91 عاما إثر صراع طويل مع مرض السرطان.

وقال الرئيس النمساوي - في تصريح اليوم الاثنين، "إن النمسا فقدت شخصية وطنية ساهمت بقوة في أعمال التشييد والبناء، كما كان له إسهمات ثقافية من خلال رعاية الحفل السنوي لدار أوبرا فيينا، وأيضا كان مرشحا سابقا لانتخابات الرئاسة النمساوية".

يذكر أن لوجنر ترشح لمنصب الرئيس الاتحادي في عام 1998، وحصل على 10% على الأقل من الأصوات.. وفي انتخابات المجلس الوطني عام 1999، حصلت قائمته "المستقلون" على 1.02% فقط، وفي عام 2016، ترشح لوجنر مرة أخرى لمنصب الرئيس الاتحادي، وحصل على 2.26% في الجولة الأولى من التصويت.. والراحل هو مؤسس ومشيد المركز الاسلامي الكبير في العاصمة النمساوية فيينا عام 1979.







فان دير بيلين

النمسا

رئيس النمسا

ريتشارد لوجنر

وفاه السياسى ريتشارد لوجنر




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