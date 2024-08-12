رئيس وزراء إيطالى سابق يهاجم "ميلونى": الاكتفاء بالمطالبة بوقف إطلاق النار تورط فى مذابح غزة

وكالات الأنباء

هاجم رئيس الوزراء الإيطالى السابق جوزيبى كونتى، حكومة جورجيا ميلونى، مؤكدا أن الاكتفاء بالمطالبة بوقف إطلاق النار فى مواجهة المذابح اليومية التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة "يعنى التواطؤ".

وقال كونتي، زعيم حركة الخمس نجوم، في تصريحات نشرتها اليوم وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، "مجرد المطالبة بوقف إطلاق النار فى مواجهة هذه المذابح اليومية يعنى التواطؤ، وهو ما يصبح جبنًا عندما لم نفعل ذلك، فى الفقرات التى كان من الممكن أن نعرب فيها عن إدانتنا الصارمة في الأمم المتحدة"، في إشارة إلى قصف إسرائيل لمدرسة في غزة، الذي وقع السبت الماضي.

وكان كونتي أول من طلب استدعاء السفير الإيطالي في تل أبيب "للتعبير عن الضمير الجماعي لبلد لا يريد أن يشهد بشكل سلبي هذه الإبادة الدنيئة".

وبحسب كونتي، فإن جيورجيا ميلوني "لديها الطاقة والعاطفة لرفع صوتها بشأن الملاكمة في الألعاب الأولمبية، لكن ليس لديها كلمات أو أفعال بشأن ما يقرب من 40 ألف قتيل من المدنيين. أنا أشعر بالخجل من هذه الحكومة".

وأضاف كونتي، الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي في الفترة من 2018 حتى 2021، "في هذه الأثناء، يمكن لإيطاليا أن تبدأ في الاعتراف بدولة فلسطين وأحكام محكمة العدل الدولية بشأن سلوك إسرائيل غير الشرعي".