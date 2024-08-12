رئيس وزراء إيطالى سابق يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين

فاطمة شوقى

طالب رئيس الوزراء الإيطالى السابق، زعيم حركة الخمس نجوم، جوزيبى كونتى، حكومة جورجيا ميلونى بعدم الاكتفاء بالمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة، حيث أن الاكتفاء بهذا فقط يعنى التواطؤ فى المذابح اليومية التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة، كما أنه طالب باعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية.

وقال كونتى لوكالة نوفا الإيطالية إنه "مجرد المطالبة بوقف إطلاق النار في مواجهة هذه المذابح اليومية يعني التواطؤ، وهو ما يصبح جبنا عندما لم نفعل ذلك، في الفقرات التي كان من الممكن أن نعرب فيها عن إدانتنا الصارمة في الأمم المتحدة"، في إشارة إلى قصف إسرائيل لمدرسة في غزة، الذي وقع السبت الماضي.

وأضاف كونتي، الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي في الفترة من 2018 حتى 2021، "في هذه الأثناء، يمكن لإيطاليا أن تبدأ في الاعتراف بدولة فلسطين وأحكام محكمة العدل الدولية بشأن سلوك إسرائيل غير الشرعي".

وكان كونتي أول من طلب استدعاء السفير الإيطالي في تل أبيب "للتعبير عن الضمير الجماعي لبلد لا يريد أن يشهد بشكل سلبي هذه الإبادة الدنيئة".

وأضاف كونتي، إن "ميلوني لديها الطاقة والعاطفة لرفع صوتها بشأن الملاكمة في الألعاب الأولمبية، لكن ليس لديها كلمات أو أفعال بشأن ما يقرب من 40 ألف قتيل من المدنيين.. أنا أشعر بالخجل من هذه الحكومة".

