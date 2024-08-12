رئيس جامعة بنها: نسعى لإعداد الكوادر الشبابية القادرة على خدمة مجتمعها

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتور وليد فرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، في إطار تعزيز سبل التعاون خلال الفترة القادمة بين الجامعة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال اللقاء قدم الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للدكتور وليد الفرماوي علي توليه منصب مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، متمنيا له التوفيق والسداد فى أداء مهام منصبه لخدمة أبناء المحافظة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص إدارة الجامعة على استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة ومديرية الشباب والرياضة فى تنفيذ مختلف الأنشطة والمبادرات خلال الفترة المقبلة بما يحقق الصالح العام لطلاب الجامعة، تماشيا مع توجيهات وتوصيات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالشباب وإعداد الكوادر الشبابية القادرة على خدمة مجتمعها ووطنها.

من جانبه أعرب الدكتور وليد الفرماوي، عن سعادته بتواجده بجامعة بنها، موجها الشكر للدكتور ناصر الجيزاوي علي حرصه الدائم التعاون مع مديرية الشباب بالقليوبية لتنفيذ مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية والمجتمعية والمبادرات في كافة المجالات.