اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 01:59 م
رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وأعضاء مجلس إدارة المركز، الدكتور محمد سعفان والدكتور إسماعيل صقر والدكتور محمد نوار والمهندس محمد عجلان، والدكتور مجدى أبو غزالة المشرف على المركز.

وأكد الدكتور أحمد القاصد إلي ضرورة توجيه الطلاب للدراسة بأقسام الطاقة الجديدة واحتياجات السوق.

كما طالب القاصد بضرورة تبني مشروع قومي كمشروع البيوجاز لإنتاج الوقود الحيوي وتحويل أحد مراكز المحافظة ليكون مركزا لتنفيذ المشروع مؤكدا استعداد الجامعة لدعم المشروع كبيت خبرة علاوة علي توجيه البحث العلمي لخدمة الصناعة والمشروعات القومية والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحسين سبل الاستدامة وتفعيل دور المركز داخل المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي ضرورة وضع رؤية واضحة لترشيد الطاقة والتحول نحو الوظائف الخضراء إعداد كوادر لتشغيل المشاريع الخضراء.

وأضاف القاصد، أن اللجنة ناقشت مايستجد من أعمال اللجنة، كما تم اعتماد خطة الدورات والندوات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة العام الجامعي الجديد.

كما وافقت اللجنة على تنفيذ دورة تدريبية للطلاب والخريجين عن نظم الطاقة الشمسيةو توليد الغاز الحيوي من المخلفات الحيوانية، ووافقت اللجنة علي إنشاء محطات طاقة شمسية علي أسطح بعض الكليات، كما وافقت علي عقد بروتوكول تعاون مع بين المركز ولجنة الطاقة بنيابة المهندسين.







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