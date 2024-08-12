رئيس الوزراء البريطاني يدعو الرئيس الإيراني لعدم مهاجمة إسرائيل

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دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الامتناع عن مهاجمة إسرائيل.



وفي مكالمة هاتفية بين الزعيمين هذا المساء، قال ستارمر إنه يشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط، داعيا جميع الأطراف إلى تهدئة الأوضاع وتجنب المزيد من المواجهات الإقليمية.



وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، قال ستارمر إن هناك سوء التقدير يشكل خطرًا كبيرًا في الوضع الحالي، مؤكدا أن الآن هو الوقت المناسب للهدوء والتفكير المتأني، داعيا إيران إلى الامتناع عن مهاجمة إسرائيل، لأن الحرب ليست في مصلحة أحد.



وأكد رئيس الوزراء البريطاني التزامه بوقف إطلاق النار الفوري في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفا أن التركيز يجب أن ينصب على المفاوضات الدبلوماسية لتحقيق هذه النتائج.



وأثار ستارمر أيضًا قضايا المعتقلين الأجانب في إيران، والذين يوجد بينهم بريطانيين الجنسية، مضيفًا أنه من المهم للغاية أن يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة.



واتفق الزعيمان على أن الحوار البناء بين بريطانيا وإيران يصب في مصلحة البلدين، لكن رئيس الوزراء البريطاني أبلغ الرئيس الإيراني أن هذا الحوار بين البلدين لن يستمر إلا إذا توقفت إيران عن أفعالها المزعزعة للاستقرار بما في ذلك التهديدات ضد الأفراد البريطانيين، والتوقف عن دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.