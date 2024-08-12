خبراء أمريكيون يحذرون من اضطراب الانتخابات بعد اختراق حملة ترامب

كتبت ـ ريم عبد الحميد

حذر محللون وخبراء استخباراتيون من احتمال وجود محاولات أكبر من قبل قوى أجنبية لإحداث اضطراب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك بعدما قالت حملة ترامب إنها تعتقد أن أنظمتها الخاصة بالبريد الإلكترونى قد تم اختراقها من قبل قراصنة يعملون لصالح إيران، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

وحتى الآن، دعا عضوان ديمقراطيان بمجلس النواب، عملا فى لجنتى الاستخبارات والأمن، إلى إحباطات ولرفع السرية عن المعلومات المتعلقة بـالتدخل الأجنبي المحتمل فى الانتخابات.

وجاء إعلان حملة ترامب بعد أن تلقت أسئلة من مؤسسات إعلامية عن وثيقة تدقيق داخلية بشان المرشح لمنصب نائب الرئيس جى دى فانس، والتي تم إرسالها إلى بعض وسائل الإعلام.

وكانت واشنطن بوست قد تلقت يوم الخميس نسخة من الوثيقة التي تقع فى 271 صفحة، والتي وصفت بأنها سرية، من مستخدم مجهول عرف نفسه باسم روبرت. وكانت مجلة بلوتيكو أول من نشر بيان حملة ترامب، وقالت إنها تلقت عدة وثائق بينهم الوثيقة المذكورة عن فانس من شخص يحمل الاسم نفسه منذ 22 يوليو الماضى.

ولم يؤكد المسئولون الامريكيون، أن حملة ترامب قد تم اختراقها، ولم تقدم الحملة بدورها أدلة على اختراق أو تورط إيرانى.

وقال النائب سوالويل، أرفع ديمقراطى فى لجنة الأمن السيبرانى الفرعية التابعة للجنة الأمن الداخلى فى مجلس النواب، إنه يسعى إلى إحاطة من وزارة الأمن الداخلى فى هذا الشأن. وأضاف فى منشور على منصة X قائلا إنه صحيح أن ترامب هو الشخص الأكثر دناءة على الإطلاق الذى يسعى إلى المنصب، وسعى أيضا إلى الاختراق الأجنبى فى انتخابات سابقة، لكن هذا لا يعنى أن أمريكا تتسامح أبدا مع التدخل الأجنبى.

من جانبه، حث النائب آدم شيف، الرئيس السابق للجنة الاستخبارات من مجلس النواب المسئولين على التحرك سيعا لرفع السرية عن أى معلومات حول طبيعة الاختراق الأجنبى المحتمل الذى أعلنته الحملة.

وقال شيف فى منشور على إكس عن لجنة الاستخبارات تحركت ببطء شديد للغاية فى عام 2016 كى تحدد بشكل مناسب الاختراق وخطة التدخل التي نفذتها روسيا لإحداث انقسام بين الأمريكيين وتحقيق حملة ترامب الاستفادة. وقد أجرت اللجنة تعديلات منذ هذا الحين لكن ينبغي أن تتحرك سريعا.