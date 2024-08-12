اليوم السابع
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الإثنين، 12 أغسطس 2024 02:25 م
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حياة كريمة توزع 200 صندوق حماية اجتماعية على الأسر الأكثر احتياجا بقرية بنى مر

الإثنين، 12 أغسطس 2024 02:12 م
حياة كريمة توزع 200 صندوق حماية اجتماعية على الأسر الأكثر احتياجا بقرية بنى مر جانب من الحدث
أسيوط- هيثم البدرى

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وزعت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط، 200 صندوق حماية اجتماعية علي الأسر الاكثر احتياجا بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.

قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع صناديق المواد الغذائية علي عدد كبير من الاسر المستحقة بنطاق قرية بني مر بمحافظة أسيوط بعد تجهيزها بإحدي الجمعيات الأهلية التابعة لمؤسسة حياة كريمة .

وقال مسئولو حياة كريمة باسيوط، إن الاسماء المستحقة يتم دراستها من خلال دراسة الحالة من خلال البحث الاجتماعي ودراسة مدي استحقاقهم للخدمات، وصناديق الحماية ويتم توصيلها إليهم من خلال متطوعي المؤسسة حتي منازلهم لتخفيف العبء عن كاهلهم.







حياة كريمة

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