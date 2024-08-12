اليوم السابع
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الإثنين، 12 أغسطس 2024 04:46 م
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حكومة نتنياهو: جالانت يتبنى رواية معادية لإسرائيل ويضر باحتمالية التوصل لصفقة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 04:34 م
حكومة نتنياهو: جالانت يتبنى رواية معادية لإسرائيل ويضر باحتمالية التوصل لصفقة نتنياهو
إبراهيم حسان

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قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن وزير الدفاع يوآف جالانت يتبنى الرواية المعادية لإسرائيل ويضر باحتمال التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر إعلام إسرائيلي، أن نتنياهو لا يعتزم إقالة جالانت من منصبه.

في السياق، قال وزير الدفاع الأمريكي: "أكدت لوزير الدفاع الإسرائيلي في اتصال هاتفي التزامنا باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل، ونعمل على تعزيز القوة العسكرية الأمريكية وقدراتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

تابع وزير الدفاع الأمريكي: "ناقشت مع جالانت العمليات الإسرائيلية في غزة وأهمية تخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين، كما ناقشنا سبل التقدم نحو ضمان وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين".







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