جامعة جنوب الوادى تطلق تطبيق "مستحقاتى" لإدارة المكافآت بطريقة إلكترونية

قنا ـ صابر سعيد

ناقش الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، التفاصيل الفنية لتطبيق "مستحقاتي" بحضور الدكتور همام الشاذلي الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات الباحث الرئيسي للمشروع، ومبارك أحمد محمود، مدير عام العلاقات العامة، وأعضاء المشروع الطالب أحمد هشام محمد، الطالبة سندس علي إبراهيم ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة الأهلية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن التطبيق الإلكترونى مصمم لمساعدة الموظفين ومديري الإدارات على إدارة وتتبع مكافآتهم بسهولة وتخفيف العبء عن موظفي الاستحقاقات من إدخال بيانات مستحقي المكافأة بشكل يدوي ما يؤدي إلى زيادة الشفافية والمساءلة، حيث يوفر التطبيق لمحة عامة واضحة عن حالة المكافآت يساعد في ضمان المساءلة والعدالة.

ولفت عكاوي، أنه يهدف إلى تسهيل وتسريع عملية مراجعة وصرف المكافآت مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتسريع عملية مراجعة المكافآت وتوفير الوقت لموظفين الاستحقاقات الرئيسيين بدلا من إدخال بيانات مستحقي المكافاة يدوياً.

وأضاف الدكتور همام الشاذلي، أن التطبيق يوفر التحليلات والبيانات مع إمكانية تصدير بيانات المكافآت مما يوفر لإدارة الموارد البشرية أدوات لتحليل الاتجاهات وتسهيل عملية أرشفة المكافآت مع الحفظ الامن للموافقات حيث يتم تخزين جميع الموافقات والمستندات المتعلقة بالمكافآت إلكترونيًا في منصة موحدة. كما يهدف التطبيق الي توفير الوقت والجهد المطلوب للبحث في الملفات الورقة والارشفة التقليدية للمستندات.



