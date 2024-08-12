جامعة بنها تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى.. فيديو وصور

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها، اليوم، توافد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2024/2025 لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أنه تم تجهيز 3 معامل مركزية للتنسيق الإلكترونى بكليات الزراعة بمشتهر والتجارة والآداب بمجمع الكليات، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على توفير استراحات ومظلات وأماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم مع التوجيه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة للطلاب خلال فترة التقدم للتنسيق الإلكترونى بمراحله المختلفة.

من جانبه عقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعا تنسيقاً مع الدكتور رضا عمر، والدكتور علي سعد المشرفان على أعمال التنسيق الإلكتروني بالجامعة، لمتابعة كافة تجهيزات المعامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال مراحل التنسيق.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جميع معامل التنسيق مجهزة على أكمل وجه، وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، بالإضافة إلى مشرفين متخصصين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيا بشكل صحيح.



التنسيق الإلكتورنى

المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني



تنسيق الجامعات



جامعة بنها المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني



جامعة بنها تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني



جامعة بنها تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق



طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني



