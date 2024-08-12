جامعة الزقازيق تبدأ استقبال طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق الإلكتروني

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد اليوم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المعامل وقاعات الانتظار والتأكد من مدى انتظام العمل بسهولة ويسر ، بمكتب التنسيق الإلكترونى بالجامعة ، وذلك بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات ، وبدء استقبال طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى الدور الأول لتسجيل الرغبات لليوم الأول اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 12 من أغسطس وحتى الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي حرص الجامعة على بذل كافة الجهود، تسهيلًا لتسجيل الطلاب رغباتهم الكترونياً بما يضمن سرعة وكفاءة الخدمة المقدمة للطلاب من خلال تخصيص معامل مجهزة لمساعدة الطلاب وذويهم في ملئ الرغبات، بالإضافة إلى وجود متخصصين مدربين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة، وذلك بالتعاون مع الدكتورة نجلاء فتحي - مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومدير وحدة التدريب والتعليم المستمر، والدكتور نبيل مصطفي - مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، وأ.مرفت الشاذلي مدير مكتب التنسيق والعاملين بالمركز وموظفي الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة بالتناوب .

من جانبه أكد الدكتور إيهاب الببلاوي، جودة المنظومة الالكترونية لأعمال التنسيق بالجامعة، حيث تم توفير عدد (32) جهاز كمبيوتر قيد الاستعداد للعمل ، بالإضافة إلى المعامل والقاعات لاستقبال الطلبة في الموعد المحدد ، مشيراً إلى الاهتمام بالإجابة عن جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم طوال فترة التقديم، مع ضرورة المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق التي يتم تسليمها من قبل الطلاب تمهيداً لالتحاقهم بالكليات والمعاهد .

وفى السياق ذاته تم الإعلان مؤخرًا عن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق للقبول في الجامعات للعام الدراسي 2025/2024 وتحديد الحد الأدنى للقبول في الشعب المختلفة، والتى جاءت كالتالي:

_ الشعبة العلمية (علوم): الحد الأدنى (371) درجة، والنسبة (90.48%)، وعدد الطلاب: 23850 طالبًا.

_ الشعبة الهندسية: الحد الأدنى (357) درجة، والنسبة (87.07%)، وعدد الطلاب (15355 طالباً).

_ الشعبة الأدبية: الحد الأدنى: (280) درجة، والنسبة: (68.29%)، وعدد الطلاب: (73995) طالبًا.

جدير بالذكر أن مكتب التنسيق بالجامعة قد بدأ استقبال الطلبة لحجز اختبارات القدرات لكليتي التربية الرياضية للبنين والبنات منذ 25 يوليو وحتى 8 أغسطس للعام 2024.