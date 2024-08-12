جارديان: تعزيز واشنطن نشر قواتها بالشرق الأوسط يعكس الخوف من ضربة إيرانية وشيكة

كتبت ـ رباب فتحى

تحت عنوان "أصدرت الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكرى في الشرق الأوسط وسط مخاوف من هجوم إيراني على إسرائيل"، أبرزت صحيفة الجارديان البريطانية قرار واشنطن تسريع نشر مجموعة هجومية من الطائرات المقاتلة والسفن الحربية في الشرق الأوسط، حيث تستعد المنطقة لهجمات محتملة من قبل إيران وحلفائها، بعد مقتل أعضاء كبار في حماس وحزب الله.

وأمر وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن مجموعة أبراهام لينكولن الضاربة بتسريع انتشارها في المنطقة، وفي الوقت نفسه أعلن عن نشر غواصة صاروخية موجهة، بعد أن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

ولاحظ المحللون أنه من النادر أن يعلن البنتاجون عن نشر غواصة.

وكان الجيش الأمريكى قد قال بالفعل، إنه سينشر طائرات مقاتلة وسفن حربية إضافية في الشرق الأوسط في حين تسعى واشنطن إلى تعزيز الدفاعات الإسرائيلية. واغتيل إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو ، وهو الهجوم الذي أثار تهديدات بالانتقام من جانب إيران ضد إسرائيل. وألقت إيران باللوم على إسرائيل في عملية الاغتيال، لكن إسرائيل لم تعلن مسئوليتها.

وأدى اغتيال هنية ومقتل القائد العسكري الكبير لجماعة حزب الله اللبنانية ، فؤاد شكر، على يد إسرائيل في ضربة على بيروت، إلى تأجيج المخاوف من أن الصراع في غزة قد يتحول إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدا فيه أن حماس ترفض استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار. ففي يوم الجمعة، دعا زعماء الولايات المتحدة ومصر وقطر إسرائيل وحماس إلى استئناف المحادثات لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بحلول 15 أغسطس.

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي، إنها سترسل مفاوضين للمشاركة في الاجتماع. وقالت حماس في البداية إنها تدرس العرض لكنها ألمحت الآن إلى أنها قد تبقى خارج الجولة الجديدة من المحادثات.

وفي بيان صدر يوم الأحد، قالت حماس إن الوسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر يجب أن يقدموا خطة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه الشهر الماضي، بناءً على اقتراح الرئيس جو بايدن، "بدلاً من الذهاب إلى جولات أخرى من المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر غطاء لعدوان الاحتلال".

وقالت حماس إنها أظهرت مرونة طوال عملية التفاوض لكن الإجراءات الإسرائيلية تشير إلى أنها ليست جادة في السعي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فر الآلاف من الناس من مدينة خان يونس بجنوب غزة بعد أن حذر الجيش الإسرائيلي من عملية جديدة لطرد مسلحي حماس الذين يقولون إنهم أعادوا تجميع أنفسهم هناك.

وعانت خان يونس من دمار واسع النطاق خلال معركة جيش الدفاع الإسرائيلي التي استمرت شهورًا للسيطرة على المدينة في بداية العام.