توافد الطلاب على المعامل المخصصة لتسجيل الرغبات بجامعة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات في المعامل المخصصة لتنسيق المرحلة الأولى وفقاً للحد الأدنى المعلن، وذلك لمدة خمسة أيام في الفترة ما بين 12- 16 أغسطس الجاري.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تم اختيار معمل الحاسب الآلي بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الآداب بغرب النيل، ومعمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجمع الثاني شرق النيل، وتخصيص نخبة من العاملين ذوي الخبرة في مجال الحاسب الآلي وأعمال التنسيق، لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة وتقديم الإرشادات للطلاب وأولياء الأمور.

وأكد الدكتور منصور حسن، أنه تم تجهيز كافة المعامل على أكمل وجه، من خلال توفير أجهزة حاسب آلي حديثة ومزودة بالإنترنت، ووجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، معلناً أن المعامل يبدأ العمل بها اعتباراً من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.